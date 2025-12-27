Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,947.20
BTC/USDT
87,803.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleriyle hedeflerini tam isabetle vurdu.

Göksel Yıldırım  | 27.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı

Ankara

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın TOLUN mühimmatlarıyla yaptığı yeni atış testine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar AKINCI testte, Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F ve Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN mühimmatlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında, "İki milli güç, yeni yeteneklerle sahnede. Boşuna saklama, saklanma... Bayraktar AKINCI ve ASELSAN TOLUN. Yeni geliştirdiğimiz milli sert hedef tapalı sığınak delici TOLUN, yaklaşım sensörlü parçacık etkili TOLUN F: Çoklu hedeflerde ve geniş alanda yüksek etki... Hava platformlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni kabiliyetler sahada kendini gösteriyor. Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirilen atış testlerinde; yaklaşım sensörlü parçacık etkili ASELSAN TOLUN-F, sığınak delici milli sert hedef tapalı ASELSAN TOLUN tek sortide hedeflerini tam isabetle vurdu. Bu başarılı atışlar ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmat teknolojilerinin, Baykar platformlarıyla ne kadar uyumlu ve etkin çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. Milli çözümlerle hava gücümüzü adım adım daha ileriye taşıyoruz. Emeği geçen ASELSAN ve Baykar ekiplerini gönülden tebrik ediyorum."

TOLUN, F-16'dan uzun menzil test atışında da 100 kilometrenin üzerinde rekor menzile ulaşarak hedefini hassas şekilde vurmuştu.

ASELSAN TOLUN, modern hava harekatlarında uçak başına düşen hedef sayısını artırmak ve stratejik tesisleri yüksek hassasiyetle vurmak için tasarlanmış bir mühimmat ailesi olarak oluşturuldu. Mühimmat ailesi, farklı harp sahası ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan önlemleri yerinde denetledi
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
Ankara'da "Terörsüz Türkiye'ye Evet" programı düzenlendi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumumuzda gerçek kadın sorunlarını tespit edip çözüm üretmeye çalışıyoruz

Benzer haberler

TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı

TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı

ASELSAN'ın uzun menzilli kanatlı güdüm kitiyle ilk atış

ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası için imzalar atıldı

Türk savunma devi ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor

Türk savunma devi ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor
ASELSAN'dan Avrupa'ya elektronik harp sistemi ihracatı

ASELSAN'dan Avrupa'ya elektronik harp sistemi ihracatı
SSB Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

SSB Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet