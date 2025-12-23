Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.
Bakü
Yılmaz, NSosyal hesabından, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum
"Görüşmemizde, 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve parlamentolararası işbirliğimizi ele aldık. 2026'da Antalya'da düzenlenecek olan COP31 sürecinde Azerbaycan'ın kıymetli desteği, Türk dünyasında çok taraflı işbirliği ve bölgesel barışa katkı sağlayacak mekanizmalar da görüşmemizin ana başlıkları oldu.
Gösterdikleri misafirperverlik için Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ve heyetine teşekkür ediyor, bu vesileyle Azerbaycanlı kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı