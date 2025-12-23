Dolar
42.83
Euro
50.66
Altın
4,484.65
ETH/USDT
2,966.10
BTC/USDT
87,551.00
BIST 100
11,325.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Bakü

Yılmaz, NSosyal hesabından, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve parlamentolararası işbirliğimizi ele aldık. 2026'da Antalya'da düzenlenecek olan COP31 sürecinde Azerbaycan'ın kıymetli desteği, Türk dünyasında çok taraflı işbirliği ve bölgesel barışa katkı sağlayacak mekanizmalar da görüşmemizin ana başlıkları oldu.

Gösterdikleri misafirperverlik için Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ve heyetine teşekkür ediyor, bu vesileyle Azerbaycanlı kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum." 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti
AYM'den "usulsüz çakar lamba" kararı
Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Türkiye ile Azerbaycan arasında 12. Dönem KEK Protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet