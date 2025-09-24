Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nden ayrılıyor.
logo
Dünya

ABD ile Türkiye dahil 8 İİT üyesi ülkenin katıldığı Gazze konulu zirvenin ortak bildirisi yayımlandı

ABD ile Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisinde, Gazze'de acil ateşkes vurgusu yapıldı.

Muhammet Tarhan  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
ABD ile Türkiye dahil 8 İİT üyesi ülkenin katıldığı Gazze konulu zirvenin ortak bildirisi yayımlandı

İstanbul

ABD ile Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisinde, Gazze'de acil ateşkes vurgusu yapılırken, Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz duruma, insani felaket ile yüksek can kayıplarına, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçlarına ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM Genel Merkezi’nde dün düzenlenen ABD ile Türkiye dahil İİT üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisi yayımlandı.

Bildiride, katılımcıların Gazze’nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir plan ile güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladıkları ve Filistinlilerin Gazze’de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulundukları belirtildi.

Arap Birliği ve İİT devletlerinin liderlerinin toplantıyı düzenleyen ABD Başkanı Trump’a teşekkürlerini sunduğu belirtilen bildiride, "Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ile tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutum yinelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "Liderler, savaşın sona ermesi ve derhal bir ateşkese varılması gerektiğini vurgulayarak, bunun hem rehinelerin serbest bırakılmasını hem de yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını, ayrıca adil ve kalıcı bir barışa giden ilk adım olacağını belirtmişlerdir." denildi.

Öte yandan Arap Birliği ve İİT devletlerinin liderlerinin Trump ile işbirliği yapma taahhütlerinin yinelendiği kaydedilen bildiride, Arap Birliği ve İİT ülkelerinin liderlerinin savaşı sona erdirmek, adil ve kalıcı bir barışın kapılarını açmak için Trump'ın liderliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Bildiride, "İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş, Batı Şeria ve Kudüs’teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi’nin reform çabaları desteklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Katılımcıların Gazze’de yeniden inşa için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir planın yanı sıra güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğini desteklemek gerektiğini vurguladığı kaydedilen bildiride, Filistinlilerin Gazze’de hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu vurgulandı.

Bildiride, katılımcıların toplantının barış ve bölgesel işbirliğine giden doğru yolda bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi

