Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
Bir grup Hollandalı, Dışişleri Bakanlığından Sumud Filosu'ndakilerin korunmasını istedi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırıları ve engellemelerin durdurulmasını isteyen Hollandalılar, Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yaptı.

Selman Aksünger  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Bir grup Hollandalı, Dışişleri Bakanlığından Sumud Filosu'ndakilerin korunmasını istedi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Lahey

Küresel Sumud Filosu'ndaki Hollanda vatandaşları ve diğer sivillerin hayatlarının korunması için hükümetin harekete geçmesini talep eden Hollandalılar, yerel saatle 16.00'da Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

Göstericiler, filodaki Hollandalılar ve diğer aktivistlerin korunması için Hollanda hükümetinin, İsrail'e daha fazla baskı kurmasını istedi.

Filistin bayraklarıyla sık sık "Filo'dan elinizi çekin", "Soykırımı durdur", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, tebeşirlerle Bakanlığın önündeki alana "Filo'dan elinizi çekin", "Özgür Filistin", "Bu bir soykırım" ve "Hükümetin yapması gerekeni 16 Hollandalı yapıyor" yazdı.

Bakanlık önündeki küçük gösterici grubuna rağmen polisin kalabalık şekilde beklediği görüldü.

Filoya dron saldırısı

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında, filodaki 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, filoya yönelik dron saldırısına tepki gösterirken, Yunanistan ve Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için çağrıda bulunmuştu.

İtalya, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'da dronlarla yapılan saldırıyı kınayarak Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"ın, vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını açıklamıştı.

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart Limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.



