Yemen'den atılan İHA'nın İsrail'in güneyine düşmesi sonucu yaralananların sayısı 50'ye çıktı
Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu yaralananların sayısı 3'ü ağır 50 kişiye yükseldi.
Kudüs
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'den gelen patlayıcı yüklü İHA'nın güneydeki Eylat kentinde düşmesi sonucu yaralanan sayısının arttığı belirtildi.
İHA'lı saldırı nedeniyle 3'ü ağır 50 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'den gelen İHA'nın Eylat kentinde bir otelin yanına düştüğü bilgisini aktardı. KAN, İsrail ordusunun hava savunma füzeleri attığı ancak İHA'yı düşüremediğine işaret etti.
Yedioth Ahronoth gazetesindeki haberde, söz konusu İHA'nın Eylat kent merkezinde ticaret ve eğlence yerlerinin olduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.
Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.
Husiler: İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde iki hedefe 2 İHA ile başarılı bir şekilde saldırdık
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde iki hedefe 2 insansız hava aracıyla (İHA) başarılı bir şekilde saldırdıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait hava kuvvetlerinin, 2 İHA ile nitelikli bir askeri operasyon düzenlediğini ifade etti.
Seri, 2 İHA'nın, Umm er-Reşraş bölgesinde (Eilat) İsrail'e ait iki hedefe saldırdığını, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını ve savunma sistemlerinin İHA'ları engellemede başarısız olduğunu belirtti.
Bunun, son 24 saat içinde düzenlenen ikinci operasyon olduğunu dile getiren Seri, Husilere ait hava kuvvetlerinin, dün birkaç İHA ile askeri bir operasyon düzenleyerek Güney'deki Umm er-Reşraş ve Birseba alanlarında İsrail'e ait çeşitli hedeflere saldırdığını ifade etti.
Seri, operasyonun "Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı Siyonist düşman İsrail tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık" yapıldığını aktardı.
Sözcü Seri, Husilerin, saldırılar durup kuşatma kaldırılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.