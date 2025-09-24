Dolar
41.45
Euro
48.69
Altın
3,726.77
ETH/USDT
4,170.00
BTC/USDT
113,531.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne giriş yapıyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi avukat Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

Khalid Mejdoub, Ali Semerci  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Rabat

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Binkadi, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avukat Binkadi, dün geceki saldırıların ardından İsrail'in tam bir savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Binkadi, Küresel Sumud Filosu'nun hukuk ekibinin, çeşitli saldırıları ve bunlarda kullanılan araçları belgelemek için çalıştığını, bunlar arasında, insansız hava araçlarının sayısı ve türü, gemiler arasındaki iletişimin kesilmesi, atılan bombaların türü ve saldırılar sonucu oluşan hasarın yer aldığını belirtti.

Avukat Binkadi, şu anda kapsamlı bir rapor hazırlandığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini ifade etti.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü
Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi
Türkiye Yazarlar Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki çağrıları insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

Bir grup Hollandalı, Dışişleri Bakanlığından Sumud Filosu'ndakilerin korunmasını istedi

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti

Yemen'den atılan İHA'nın İsrail’in Eylat kentine isabet etmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Yemen'den atılan İHA'nın İsrail’in Eylat kentine isabet etmesi sonucu 20 kişi yaralandı
Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, İsrail'in "olağan şüpheli olduğu" saldırıyı anlattı

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, İsrail'in "olağan şüpheli olduğu" saldırıyı anlattı
İsrail İHA'sı Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhına düştü

İsrail İHA'sı Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhına düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet