Küresel Sumud Filosu’na Yunanistan SAR bölgesinde dronlarla saldırı yapıldı
Yunanistan’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
Gümülcine
March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun “yoluna kararlılıkla devam ettiği” vurgulandı.
İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İHA ile saldırı düzenlendiği açıklandı pic.twitter.com/ypKOaoiOj3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 24, 2025
Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatılarak “Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır.” çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.