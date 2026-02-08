Dolar
Gündem

Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlunun yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı

Ankara

Yerlikaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "15 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik" başlığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalandığını belirtti.

Suçluların Türkiye'ye getirildiğini aktaran Yerlikaya, kırmızı bültenle "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme" suçlarından aranan A.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.A, "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, yaralama, mala zarar verme" suçlarından aranan M.D. isimli şahısların Almanya'da yakalandıklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kasten öldürme suçundan aranan S.G. Gürcistan'da, hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından aranan D.Y. Gürcistan'da, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan'da, uyuşturucu madde ihraç etme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. Karadağ'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, tehdit suçlarından aranan G.A. Karadağ'da, dolandırıcılık suçundan aranan M.S.E. ise Kuzey Makedonya'da yakalandı."

Emeği geçenlere tebrik

Ulusal seviyede aranan suçlulara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan B.G. Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan S.Ö. Yunanistan'da, kasten öldürme, yaralama suçlarından aranan N.U. Azerbaycan'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan A.S. Gürcistan'da, hırsızlık suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da, dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Kırmızı bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok."

