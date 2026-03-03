Dolar
43.96
Euro
51.10
Altın
5,099.79
ETH/USDT
1,968.20
BTC/USDT
68,048.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kentine saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
logo
Dünya

Araştırmaya göre, AB ülkelerinden Almanya'ya gelenler ayrımcılığa maruz kalıyor

Almanya'da yapılan araştırma, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen insanların burada ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Mesut Zeyrek  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Araştırmaya göre, AB ülkelerinden Almanya'ya gelenler ayrımcılığa maruz kalıyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Köln

Ulusal medyadaki haberlere göre, Alman hükümetinin Tübingen Üniversitesine sosyal medya aracılığıyla yaptırdığı anketin sonuçları Romanya ve Bulgaristan başta, diğer AB ülkelerinden gelenlerin Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

Tübingen Üniversitesinden araştırma lideri Bernhard Boockmann, "Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü kendilerini hiçbir zaman dezavantajlı veya dışlanmış hissetmediklerini, yüzde 63'ü nadiren veya ara sıra, yüzde 14'ü ise sık sık veya çok sık hissettiklerini belirtti. Birçok AB vatandaşı, özellikle işleriyle ilgili pratik endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Federal Meclisin Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri Natalie Pawlik​​​​​​​, araştırma sonuçlarıyla ilgili ülkesinde örneğin yaşlı bakımında birçok kişinin, niteliklerinin tanınmaması nedeniyle yetenek seviyelerinin altında çalışmaya zorlandığı eleştirisinde bulundu.

Pawlik, AB vatandaşlarının entegrasyon ve dil kurslarına kabul yasağını eleştirerek, "Bunu hem entegrasyon politikası hem de sosyal politika açısından yanlış buluyorum çünkü dil, toplumumuzda sosyal katılımın ve yukarı doğru hareketliliğin anahtarı. Bu durum yaklaşık 130 bin kişiyi etkiliyor ve artık entegrasyon kurslarına erişimleri yok, bunların yaklaşık 37 bini AB vatandaşı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: (Vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik) Savcı arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Benzer haberler

Araştırmaya göre, AB ülkelerinden Almanya'ya gelenler ayrımcılığa maruz kalıyor

Araştırmaya göre, AB ülkelerinden Almanya'ya gelenler ayrımcılığa maruz kalıyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası İngiltere'nin denizaşırı askeri varlığı yeniden gündeme geldi

Türkiye, Alman turistlerin yaz tatili tercihinde zirvedeki yerini korudu

Fransa, İngiltere ve Almanya, İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazır

Fransa, İngiltere ve Almanya, İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazır
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
ABD'lilerin çoğunluğu ilk kez İsraillilerden çok Filistinlilere sempati duyuyor

ABD'lilerin çoğunluğu ilk kez İsraillilerden çok Filistinlilere sempati duyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet