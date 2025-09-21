Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,463.00
BTC/USDT
115,555.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sonrası açıklamalarda bulunuyor KC-135 tipi yakıt ikmal tanker uçağı ile F16, TEKNOFEST İstanbul’da pasaj geçişi gerçekleştiriyor
logo
Yaşam

Bu yaz 8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Bu yaz 8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plajın, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenip halka açıldığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda "Sıfır Atık" prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi, bu yaz Muğla'da hayata geçirildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfına bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Bu kapsamda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi. 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı.

Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi. Bu yaz söz konusu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı. Bu atıkların 160 tonu ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 9 ülkeyle ilişkilerin 75. yılını kutluyor
Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedallar çevrildi
Uşak'ın içme suyu sorununu çözecek projede su aktarılmaya başlandı
Bakan Ersoy: Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak

Benzer haberler

Bu yaz 8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Bu yaz 8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı satışa sunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projelerini TEKNOFEST'te tanıtıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni proje kapsamında konutlarımızı yapacağız

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni proje kapsamında konutlarımızı yapacağız
10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi

10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet