Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,931.90
BTC/USDT
87,534.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Ankara

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Bugüne kadar 2,8 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumumuzda gerçek kadın sorunlarını tespit edip çözüm üretmeye çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı

Benzer haberler

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bakan Kurum, Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

Egzoz kaynaklı hava kirliliğine neden olan araç sahiplerine sıkı denetim

Egzoz kaynaklı hava kirliliğine neden olan araç sahiplerine sıkı denetim
Türkiye cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor

Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet