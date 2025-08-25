Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Dünya

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: "Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Almanya’daki ekonomik sorunların yanlış politikalar nedeniyle yaşandığını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Moskova

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Merz’in ABD’ye yönelik “belki de yeni ortaklar bulmalıyız” açıklamasını alıntılayan Dmitriyev, “Merz’in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir. ‘Babacık Trump'ı’ kızdırmaya gerek yok. Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur.” ifadelerini kullandı.

Merz’in, Almanya’daki “refah devletinin” artık ekonomik açıdan karşılanamayacak noktaya ulaştığına dair açıklamalarını da değerlendiren Dmitriyev, “Belki de Merz’in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uygulanan kötü politikaların faturasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı açıklamada Merz, Almanya’nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılayamayacağını belirterek, sosyal sigorta sisteminde reformlar için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

