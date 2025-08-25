Dolar
40.99
Euro
48.04
Altın
3,364.51
ETH/USDT
4,605.70
BTC/USDT
111,616.00
BIST 100
11,475.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı

"Hulk" rolüyle tanınan Mark Ruffalo, "(Gazze'deki kıtlık) Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç." ifadesini kullandı.

Emirhan Demir  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı

Ankara

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

Ruffalo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabındaki videolu paylaşımında, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'ye destek verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkati çeken Ruffalo, Trump'ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı adım atmaları için çağrı yaptı.

Ruffalo, "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap." dedi.

Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Ruffalo, "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor." ifadelerini kullandı.

Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların seslerini çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Gazze'de "kıtlık" ilan edilmişti

IPC, Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama KDK'nin girişimiyle kaldırıldı
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Benzer haberler

İngiliz patolog, Gazze'deki sefaletin "bir halkın diğerine neler yapabileceğini" gözler önüne serdiğini söyledi

İngiliz patolog, Gazze'deki sefaletin "bir halkın diğerine neler yapabileceğini" gözler önüne serdiğini söyledi

İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı

ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı

ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı
Trump, ABC ve NBC'nin yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu

Trump, ABC ve NBC'nin yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu
Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında geniş yer buldu

Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında geniş yer buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet