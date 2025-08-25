Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
Gündem

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalar tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları öncesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalar tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları öncesi, "karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan ve saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla bezeli mescit ve abdesthane, tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ve oturma alanları, Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yaptığı çalışmalarla Ahlat'ın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

