Dolar
41.00
Euro
47.99
Altın
3,367.93
ETH/USDT
4,570.80
BTC/USDT
111,128.00
BIST 100
11,502.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

Kaan Bozdoğan, Ceren Aydınonat  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu Fotoğraf: Cüneyt Sevindik - AA

İstanbul

İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TMOK'tan kayıp Rus yüzücü Nikolay Svechnikov ile ilgili açıklama

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un denizde kaybolmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Nikolay Svechnikov'un yarış sırasında kaybolduğunun tespitinin ardından yürütülen çalışmalara değinilerek, "Devletimizin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve Türkiye'nin güzide kurumlarının katkısıyla en yüksek güvenlik standartlarında icra edilen yarış sırasında, bir sporcumuzun kaybolması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın aydınlatılması için Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleriyle tam iş birliği içinde hareket edilmektedir. TMOK olarak, gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ilgili kurumların sağladığı en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildiği vurgulanırken, "Aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Şubesi, Kıyı Emniyeti, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sualtı Arama-Kurtarma Timleri ve özel kuruluşların da bulunduğu toplam 100 bot ve deniz aracı görev almıştır. Bu araçların 60'ı güvenlik botu olarak görev yapmıştır. Bu sayede yarış güzergahında her yüzücünün güvenliği sağlanmış, sürekli takipleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın kronolojisi şu şekilde aktarıldı:

"- Yarış 10:04'te başlatılmış, son yüzücü ise 10:54'te suya girmiştir.

- Kurallar gereği yarış, son yüzücünün suya girişinden itibaren 2 saat sonra, 12:54'te sona erdirilmiştir.

- Yarış bitiminde Komodor talimatıyla tüm güzergah taranmış, sahada herhangi bir yüzücü kalmadığı raporlanmıştır.

- Diskalifiye olan ve sudan çıkarılan sporcuların listeleri birleştirilerek yapılan kontrolde ilk anda 3 yüzücünün eksik olduğu, daha sonra bunun tek bir sporcuya indiği tespit edilmiştir.

- Bu bilgi derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Şubesi ve İstanbul Valiliği ile paylaşılmış, arama–kurtarma faaliyetleri resmi tutanakla talep edilmiş ve derhal harekete geçilmiştir.

- İlgili kurumlar yarış sonrası olayın tespit edildiğinden bu yana bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırmış olup çalışmalar aralıksız sürmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalar tamamlandı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

Savarona yatıyla Boğaz'daki geçiş törenine katılacak gençler duygularını AA'ya anlattı

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş törenine hazır

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
TCG Anadolu, geçit töreni için Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na hareket etti

TCG Anadolu, geçit töreni için Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na hareket etti
Özel sporcu Gizem, 2028 olimpiyatları için kulaç atıyor

Özel sporcu Gizem, 2028 olimpiyatları için kulaç atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet