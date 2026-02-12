Dolar
Dünya

Almanya’da 47 bin 335 silah kayıp veya çalıntı olarak kayıtlı

Almanya’da 47 bin 335 silahın kayıp veya çalıntı olarak kayıtlı bulunduğu bildirildi.

Erbil Başay  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Almanya’da 47 bin 335 silah kayıp veya çalıntı olarak kayıtlı

Berlin

Alman Haber Ajansının Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı haberde kayıp veya çalınmış silah sayısının son 8 yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

2025 sonu itibarıyla Ulusal Silah Listesi’nde 38 bin 277 silahın kayıp, 9 bin 58 silahın ise çalınmış olarak kayıtlı bulunduğu ifade edildi. 2018 başında ise kayıp silah sayısı 19 bin 282, çalınan silah sayısı 5 bin 249 olarak kaydedilmişti.

Haberde ayrıca, Aralık 2025 itibarıyla Almanya’daki avcılar, sporcular ve koleksiyoncuların yasal olarak yaklaşık 5 milyon silaha sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Manuel Ostermann, çalınan silah sayısının endişe verici olduğunu belirterek, "Silahları çalanlar, hiçbir şeyden çekinmiyor. Özel konutlara giriyor, çelik kasaları kırıyor ve gerçek ateşli silahları çalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ostermann, çalınan silahların muhtemelen karaborsaya düştüğünü, bu yasa dışı ticaretin ancak polise daha fazla bütçe, genişletilmiş yetkiler ve uzman personel sağlanmasıyla engellenebileceğini bildirdi.

