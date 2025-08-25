Dolar
40.99
Euro
48.04
Altın
3,364.51
ETH/USDT
4,605.70
BTC/USDT
111,616.00
BIST 100
11,475.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
logo
Dünya

ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı

ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı, kentte gözaltına alınmaların tutuklamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Ankara

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Ulusal Muhafızlar Ortak Görev Gücü Sözcüsü Binbaşı Michael A. Maxwell, yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların Washington'da silah taşımaya başladıklarını belirtti.

Personelin güç kullanımına yalnızca son çare olarak ve yalnızca yakın ölüm veya ciddi bedensel zarar tehdidine karşı başvurabileceğini vurgulayan Maxwell, West Virginia, South Carolina, Mississippi, Ohio, Louisiana ve Tennessee'den yaklaşık 2 bin Ulusal Muhafız personelinin başkent için seferber edildiğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hafta sonu itibarıyla Ulusal Muhafız personeli, üzerlerindeki silahlar belirgin halde Union İstasyonu'nda görüldü.

Personelin, M4 karabina tüfekleri ve M17 tabancaları dahil standart silahlarla donatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Silah taşıma yetkisi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından tanınan personelin başkentteki devriyelerinde ne sıklıkla silahlı olacaklarına dair ayrıntı verilmedi.

Washington Post gazetesinin Ortak Görev Gücü Sözcülüğüne dayandırdığı haberde, kentte gözaltına alınmaların tutuklamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Eyalet Valisi'nden "Sürdürülebilir değil" mesajı

Maryland Valisi Wes Moore, CBS News televizyonuna verdiği röportajda, Ulusal Muhafızların başkente konuşlandırılmasına tepki göstererek bunun sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmadığını savundu.

Moore, "Bu tür bir operasyon hızını, özellikle de bunun için günlük bir milyon dolardan fazla harcama yaparken sürdüremezsiniz. İkincisi, ölçeklenebilir değil. Bunu her büyük Amerikan şehrinde yapamazsınız." dedi.

Bu konuşlandırmanın hem ABD Anayasası'na aykırı hem de Ulusal Muhafızlara saygısızlık olduğunu savunan Moore, "Eğitim almadıkları bir işi yapmalarını istemek, son derece saygısızca." ifadesini kullandı.

"Başkan'ın (Trump) yetkilendirmesi doğrudan bir sapma." diyen Moore, Ulusal Muhafızların acil durum ve felaketlerde desteğe ihtiyaç duyulacak durumlar için eğitildiklerinin altını çizdi.

Vali Moore, Maryland Eyaleti Ulusal Muhafızlarının bu konuşlandırmada görev almalarına izin vermeyeceğini kaydetti.

Yürüyüşe davet

Trump'ın suçla mücadele konusundaki yorumlarının "çok duyarsız ve cahilce" olduğunu savunan Moore, ABD Başkanı'nı şehirde "güvenlik yürüyüşüne" davet ederek "Çünkü sokaklarımızda yürümediler. Halkımıza gelmediler ve hakkımızda bu klişeleri tekrar tekrar söylemekten fazlasıyla memnunlar." diye konuştu.

Davet mesajı sonrası Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yürüyüş öncesi "suç temizliği" mesajı verdi.

Trump, "Moore'un, (California Valisi) Gavin'in (Newsom) Los Angeles'ta yaptığı gibi yardıma ihtiyacı olursa yakınlardaki Washington'da yapıldığı gibi, 'askerleri' göndereceğim ve suçu hızla temizleyeceğim. Başkan olarak, oraya 'yürüyüşe' çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını belirterek "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama KDK'nin girişimiyle kaldırıldı
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Benzer haberler

ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı

ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı

ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı

Trump, ABC ve NBC'nin yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüme giden yolda son durum ne?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüme giden yolda son durum ne?
Texas'ta Senato, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi talebini onayladı

Texas'ta Senato, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi talebini onayladı
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede

Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet