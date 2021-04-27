Euro
9.98
Dolar
8.27
BIST 100
1,374.00
Altın
1,780.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 27.04.2021
ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

Ankara

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı son günlerde dünya genelinde en üst seviyede
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a ağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi

Benzer haberler

ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

ABD, casus uydusu 'NROL-82'yi uzaya yolladı

Bakan Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen Kerry hakkında soruşturma istendi

ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi

ABD elindeki AstraZeneca Kovid-19 aşılarını dünyayla paylaşacak

ABD elindeki AstraZeneca Kovid-19 aşılarını dünyayla paylaşacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi
AB, aşılanan Amerikalılara sınırlarını açmaya hazırlanıyor

AB, aşılanan Amerikalılara sınırlarını açmaya hazırlanıyor