Dolar
41.38
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,465.60
BTC/USDT
115,257.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl merkezinden yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

New York

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Ayder Yaylası'na alternatif güzergahtan ulaşım çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu: Ayder'den 18 vatandaşımız tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yine Filistin'in sesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yine Filistin'in sesi olacak
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet