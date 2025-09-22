Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu, Murat Seyman  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Ömer Faruk Yalçın/AA

Balıkesir/Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

AFAD: Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmaları sürdürülmekte olup, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

İlgili konular
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

