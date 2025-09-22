Dolar
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
