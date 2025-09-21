Dolar
logo
Dünya

ABD'nin "H-1B" vizesine halihazırda sahip olanlar 100 bin dolarlık yeni başvuru ücretinden etkilenmeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, başvuru ücreti 100 bin dolara çıkarılan "H-1B" çalışma vizesine yönelik ödemenin tek seferlik olacağını ve vizeye halihazırda sahip olanların yenileme işlemlerinde alınmayacağını bildirdi.

Emirhan Demir  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
ABD'nin "H-1B" vizesine halihazırda sahip olanlar 100 bin dolarlık yeni başvuru ücretinden etkilenmeyecek

Ankara

Karoline Leavitt, yüksek vasıflı işçilerin ABD'de çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve başvuru ücreti 100 bin dolara çıkarılan "H-1B" çalışma vizesine yönelik ödemenin tek seferlik olacağını ve vizeye halihazırda sahip olanların yenileme işlemlerinde alınmayacağını bildirdi.

Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "H-1B" çalışma vizelerinin yükseltilen başvuru ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vize için belirlenen 100 bin dolarlık ödemenin yıllık değil, tek seferlik olacağını belirten Leavitt, "Halihazırda H-1B vizesine sahip olup da anlık olarak ülke dışında bulunanlar, yeniden girişlerde 100 bin dolar ödemeyecek." ifadesini kullandı.

Leavitt, ücret düzenlemesinin yenilenen vizeleri kapsamayacağını, 100 bin doların sadece yeni başvurularda alınacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi 19 Eylül'de imzalamıştı.

Kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı, bunun ülke ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilmişti.


