Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye gidiyor
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.
Şam
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu New York kentinde 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.