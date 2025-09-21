Dolar
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Muhammed Karabacak  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye gidiyor

Şam

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu New York kentinde 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.




