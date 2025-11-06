ABD yönetimi, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını söyledi.
Washington
Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'na katılan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Orta Doğu'ya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
"Bu akşam, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız." diyen Witkoff, anlaşmaya katılacak ülkenin bilgisini ise paylaşmadı.