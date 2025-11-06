Dolar
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi’nde Hamrun Spartans ile oynanan maçın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD yönetimi, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını söyledi.

Hakan Çopur  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
ABD yönetimi, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını açıkladı

Washington

Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'na katılan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Orta Doğu'ya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

"Bu akşam, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız." diyen Witkoff, anlaşmaya katılacak ülkenin bilgisini ise paylaşmadı.

