Dünya

Irak’ta, DAEŞ saldırıları nedeniyle devre dışı kalan Musul Havalimanı’na 2014'ten bu yana ilk uçak indi

Irak’ta Uluslararası Musul Havalimanı'na ilk resmi iç hat uçuşunun gerçekleştirildiği duyuruldu.

Haydar Karaalp  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Irak’ta, DAEŞ saldırıları nedeniyle devre dışı kalan Musul Havalimanı’na 2014'ten bu yana ilk uçak indi Fotoğraf: Ismael Adnan Yaqoob/AA

Bağdat

Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada, “Irak Havayolları’na ait uçak Musul Uluslararası Havalimanı pistine ilk resmi iç hat uçuşu olarak indi.” dedi.

Musul Havalimanı’ndan Irak’ın tüm vilayetlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine uçuşlar düzenlenmesi yönünde planlar olduğunu ifade eden Vali Dahil, havalimanının açılışının büyük bir kalkınma fırsatı teşkil ettiğini söyledi.

Uluslararası Musul Havalimanı, 2014 yılında Musul’u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldığı için devre dışı bırakılmıştı.

