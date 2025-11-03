Dolar
42.06
Euro
48.48
Altın
4,025.29
ETH/USDT
3,737.50
BTC/USDT
107,800.00
BIST 100
11,107.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Irak'ta devlete bağlı gazete, Türkiye ile yapılan su anlaşmasını manşetten gördü

Irak'ta devlete bağlı Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını manşetten vererek bunu "stratejik bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Haydar Karaalp  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Irak'ta devlete bağlı gazete, Türkiye ile yapılan su anlaşmasını manşetten gördü

Bağdat

Söz konusu anlaşma, Es-Sabah gazetesinin manşetinde "Irak-Türkiye ortaklığını güçlendiren su anlaşması" ifadesiyle yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazetede, anlaşma "su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, hükümetin su kıtlığıyla mücadele etmek ve kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yürüttüğü kapsamlı stratejik sürecin bir sonucudur. Anlaşma, ortak projeler aracılığıyla su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor."

Bağdat'ta dün gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de kentsel dönüşüm hak sahiplerinden Büyükşehir Belediyesine kira tepkisi
Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi
Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa
Sakarya'da 5 kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamada toz birikimi yangını büyütmüş
İstanbul'da otobüs şoförünün öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kazada tır sürücüsüne dava

Benzer haberler

Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi

Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi

İstanbul'da otobüs şoförünün öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kazada tır sürücüsüne dava

Irak'ta devlete bağlı gazete, Türkiye ile yapılan su anlaşmasını manşetten gördü

Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi

Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi
Türkiye ile Irak arasında su konusunda su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için "mekanizma belgesi" imzalandı

Türkiye ile Irak arasında su konusunda su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için "mekanizma belgesi" imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet