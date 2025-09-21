Dolar
Dünya

ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerine maske yasağı

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, eyalette operasyon yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin kimliklerini gizleyen maskeler takmasını yasakladı.

Şilan Turp  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre Newsom, ICE'nin tartışmalı uygulamalarını sona erdirmeyi amaçlayan yeni yasaya imza attı.

ICE görevlilerinin yüzlerini gizleyen maskeler takmasının şeffaflığı engellediğini ve denetimi zorlaştırdığını savunan Newsom, eyalette yürütülen operasyonlarda maske takılmasını yasaklayan bu yeni düzenlemeyle güvenlik güçlerinin hesap verebilirlikten gizlenemeyeceklerini belirtti.

Newsom, California nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sinin yurt dışında doğmuş kişilerden oluştuğuna işaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlere yönelik baskıyı artırmasının birçok eyalet sakini için korku yarattığını bildirdi.

Göç politikalarının ülkenin idealleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Newsom, California'da azınlıkların çoğunlukta bulunduğunu ve bu durumun hem eyaleti hem de ABD'yi güçlü kıldığını ifade etti.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen ve güvenlik güçlerinin yüzlerini gizleyecek şekilde maske, boyunluk, yüz örtüsü ya da herhangi bir ekipman takmalarını yasaklayan bu yeni düzenlemeyle California, ICE dahil federal kolluk görevlilerinin kimliklerini gizlemesini yasaklayan ilk eyalet haline geldi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişiye gözaltı uygulanmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

