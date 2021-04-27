Euro
9.94
Dolar
8.22
BIST 100
1,392.00
Altın
1,775.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Afganistan'daki zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek, Afganistan'da zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

Hakan Çopur   | 27.04.2021
ABD, Afganistan'daki zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de güvenlik sebebiyle ABD vatandaşlarının Afganistan'a seyahat etmemesi çağrısı yapıldı.

Ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıların bir an önce ayrılmaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, görevini farklı bir yerden icra edebilecek tüm ABD diplomatik misyon çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri talimatı verildi.

Ülkede artan saldırılara ve bu saldırıların Afgan güçlerini olduğu kadar Amerikan güçlerini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "terörizm", "adam kaçırma" ve "silahlı çatışma" gibi tehdit unsurlarının olduğuna dikkat çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan özellikle Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'ı terk etmesi konusunda Biden yönetimini eleştirdi. Ayrıca, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış sağlanmasının zor olduğu, ülkede şiddetin yeniden artabileceği uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek

Benzer haberler

Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için 'apartheid rejimi' nitelemesini reddetti

Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için 'apartheid rejimi' nitelemesini reddetti

ABD, Afganistan'daki zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi

ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptıranlar için maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı

Pentagon sözcüsü 'ABD'nin Afganistan'daki misyonlarının 1 Mayıs'ta biteceği'ne yönelik sözlerini geri aldı

Pentagon sözcüsü 'ABD'nin Afganistan'daki misyonlarının 1 Mayıs'ta biteceği'ne yönelik sözlerini geri aldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek