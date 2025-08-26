Dolar
41.03
Euro
47.79
Altın
3,389.98
ETH/USDT
4,608.80
BTC/USDT
111,220.00
BIST 100
11,529.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis Barajı'ndan sağlanan suyun içme suyu dağıtım şebekesine verilmesiyle Çeşme'deki zorunlu su kesintisinin sona erdiğini bildirdi.

Tezcan Ekizler  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi

İzmir

İZSU'dan yapılan açıklamada, Çeşme'de su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi üzerine bölgede uzun vadede suya erişimi güvence altına almak için 25 Temmuz itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulanmasına geçildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır."

DSİ Genel Müdürlüğünün 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos'ta hizmete alınmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor

Benzer haberler

Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi

Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi

Tonozdan kopup Çeşme'den Sisam'a sürüklenen tekne Türkiye'ye getirildi

İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

İzmir'in Konak ve Ödemiş ilçelerinde 8 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir'in Konak ve Ödemiş ilçelerinde 8 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak

İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak
İzmir'de 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3'er kez müebbet hapis istemi

İzmir'de 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3'er kez müebbet hapis istemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet