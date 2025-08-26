Dolar
Gündem

Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı.

Gökhan Çeliker  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Ankara

Bakanlıktan, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

