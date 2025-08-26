Dolar
Gündem

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, çeşitli konularda yapılan çalıştaylarla devam ediyor.

Rüveyda Mina Meral  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konferans salonunda yapılan çalıştayda alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri, Filistin davasının tarihi ve mevcut durumu, geleceği ve muhtemel sonuçları, medya ve siyasi hareketlerin rolü, Müslümanların zayıflama sebepleri ve çözüm yolları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, çalıştaylara ilişkin basın açıklamasında, Gazze'nin yandığını, Mescid-i Aksa'nın onurunun çiğnendiğini ve insanlığın tarihi bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Özcoşar, basın açıklamasının ümmete, insanlığa, siyasi aktörlere ve iş insanlarına acil bir çağrı ve eylem planı olduğunu belirterek, "Geçiş kapıları derhal açılmalı, insani ve tıbbi yardımlar hiçbir engel olmadan ulaştırılmalıdır. Gecikmenin kendisi affedilemez bir insanlık suçudur. Mısır ve Ürdün yardımların geçişi konusunda üzerine düşeni cesaretle yapmalıdır. Bu konuda üzerlerine düşenleri yapmazlar ise Allah indinde ve gelecek nesillerin önünde sorumlu olacaklardır." dedi.

İslam dünyasının Gazze'deki zalim kuşatmayı kırmak için acilen harekete geçmeye çağırdıklarını dile getiren Özcoşar, şöyle devam etti:

"Gıda ve ilaç taşıyan insani deniz filolarının yola çıkarılması böylece soykırım ve açlığa karşı küresel vicdanın sesinin duyurulmasını, Gazze'ye destek ve insanlığın acil çağrısına bir cevap olmasını istiyoruz. Siyonist oluşumla tüm ilişkiler kesilmeli, siyasi, ekonomik bağlar sonlandırılmalı, büyükelçiler geri çekilmeli ve normalleşme girişimleri tamamen durdurulmalıdır. Filistin'e kendi halkını ve toprağını savunma hakkı tanınmalıdır. Konferansın açık uyarısıdır ki siyonist saldırıların ve sistematik aç bırakma politikasının sürmesi Müslüman halklar başta olmak üzere dünya genelinde yeni bir halk intifadasını ateşleyecektir."

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu, tüm medya kuruluşlarının İsrail'in suçlarını dünyanın bütün dillerinde açığa çıkarması gerektiğini belirtti.

Halkın, öğrencilerin, sendikaların ve tüm toplumsal yapıların hiçbir teklif beklemeden harekete geçmesi gerektiğine dikkati çeken Özcoşar, "Gazze'nin imarı için kalıcı bir İslami fon kurulmalı. Bu projelere hukuki koruma sağlanmalıdır. Başta Müslüman iş insanları olmak üzere vicdanlı tüm iş insanları Filistin ekonomisini desteklemelidir." diye konuştu.

Özcoşar, Kudüs ve Filistin hakkında derslerin müfredata eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda lisansüstü ve doktora programlarının açılması çağrısını yaptı.

