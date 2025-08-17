Dolar
Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
logo
Gündem

İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak

İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri yapılacak.

Metin Aydemir  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.

İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak
