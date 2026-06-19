Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Vance'in Trump'ı eleştiren Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i doğrudan hedef alarak "Ne öneriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Ben-Gvir, "Önerim 21. yüzyılın Nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın Nazileriyle başa çıktığı gibi." ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise Vance'in İsrail'in silahlarının Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildiğine yönelik ifadelerine karşı "ABD'ye sağladığımız istihbarat, sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtardı." iddiasında bulundu.

İsrail'de geliştirilen teknolojilerin öncelikle ABD ordusu tarafından kullanıldığını savunan Zohar, "İsrail ve ABD ortaklığı, özgür dünya için önemlidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "İsrail’de ABD’yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail’in sorunu Donald Trump değildir. İsrail’de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir." ifadeleriyle İsrailli siyasetçileri sert bir şekilde eleştirmişti.