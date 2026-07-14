İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı

[1/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti.
[2/32] Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.
[3/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti. Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.
[4/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti. Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.
[5/32] Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.
[6/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti. Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.
[7/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[8/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[9/32] Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[10/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[11/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[12/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[13/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
[14/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[15/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[16/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[17/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[18/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[19/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[20/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[21/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[22/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[23/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[24/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.
[25/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
[26/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.
[27/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[28/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
[29/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.
[30/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.
[31/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.
[32/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.