İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan gerilimin büyümemesi için kabine üyelerinin Washington’a yönelik açıklamalarının kendi tutumunu yansıtmadığını aktarmaya çalıştığı bildirildi.

Netanyahu, ABD ile yaşanan gerilimi azaltmak için kabine üyelerinin Trump eleştirilerini yatıştırmaya çalıştı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan gerilimin büyümemesi için kabine üyelerinin Washington’a yönelik açıklamalarının kendi tutumunu yansıtmadığını aktarmaya çalıştığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu son günlerde Beyaz Saray ile ilişkilerdeki gerilimi azaltmak amacıyla mesajlar verdi.

Haberde, Netanyahu’nun ABD-İran mutabakatı ve Trump’a yönelik eleştiriler içeren İsrailli bakanların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu ifadelerin kendi yaklaşımını yansıtmadığını anlatmaya çalıştığı belirtildi.

Netanyahu’nun daha önce aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in açıklamaları karşısında “kararları kendisinin verdiğini” vurguladığı hatırlatılan haberde, Trump’a yönelik eleştirilerin bu kez doğrudan ABD Başkanı’nı hedef alması nedeniyle durumun daha hassas hale geldiği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İsrailli bazı kabine üyelerinin Trump’a yönelik eleştirilerine tepki gösterdiği ve İsrail’in ABD desteğini dikkate alması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Vance, İsrail’in savunması için kullanılan silahların önemli bölümünün ABD tarafından sağlandığını belirterek, İsrail’de “sorunun Donald Trump olduğunu düşünenlerin” mevcut durumu görmesi gerektiğini söylemişti.

İsrailli bazı bakanlar ise Vance’in açıklamalarına tepki göstermişti. Aşırı sağcı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle kendilerine yöneltilen açıklamalara karşılık vermişti.