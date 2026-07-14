İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin kentinin doğusundaki Ebu Dayıf ve Mugayyir köylerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde ise 5'i kent merkezinden, 4'ü ise kentin doğusundaki Cit köyünden 9 Filistinli, İsrail ordusunun evlerine düzenlediği baskın ve aramaların ardından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Nablus'taki bazı beldeler ile Balata Mülteci Kampına baskın düzenledi. Baskınlarda 1 Filistinli gözaltına alındı.

Selfit'e İsrail askerleri ile toprakları gasbeden İsraillilerin baskını

İsrail ordusu, Selfit kentinde çok sayıda eve baskın düzenledi, süreli şekilde alıkoyduğu Filistinleri saha sorgusuna tabi tuttu.

Öte yandan Selfit kentinin kuzeybatısındaki Kifl Haris beldesi de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınına maruz kaldı.

Yüzden fazla İsrailli, Filistinlilere ait mallara zarar verdi, araçları tahrip etti ve evlere saldırmaya çalıştı.

El Halil'deki çok sayıda beldeye düzenlenen baskınlarda aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Filistinli alıkonuldu; sahada sorguya tabi tutuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 13 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

[1/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Evi yıkılan Filistinliler üzüntü yaşadı. [2/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [3/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [4/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [5/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [6/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı. [7/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. [8/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Evi yıkılan Filistinliler üzüntü yaşadı. [9/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [10/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [11/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemi aldı. [12/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [13/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [14/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemi aldı. [15/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı. [16/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı. [17/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [18/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. [19/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [20/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. × [1/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Evi yıkılan Filistinliler üzüntü yaşadı. [2/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [3/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [4/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [5/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [6/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı. [7/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. [8/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Evi yıkılan Filistinliler üzüntü yaşadı. [9/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [10/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [11/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemi aldı. [12/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [13/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [14/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemi aldı. [15/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı. [16/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı. [17/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [18/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. [19/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. [20/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistinli aktivist Usame Muhamera, İsrail güçlerinin, El-Halil kentindeki Yatta beldesinin doğusundaki Deyrat köyünde Filistinli Usame İsa Musaf'a ait 230 metrekare bir evi yıktığını kaydetti.

Söz konusu evde 12 kişiden oluşan 2 ailenin yaşadığını, ayrıca İsrail güçlerinin 200 metreküplük bir su kuyusunu da doldurduğunu aktaran Muhamera, İsrail güçlerinin bölge sakinlerine saldırdığını ve bazı Filistinlilerin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.