İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

[1/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Evi yıkılan Filistinliler üzüntü yaşadı.
[2/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[3/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[4/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[5/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[6/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı.
[7/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.
[8/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Evi yıkılan Filistinliler üzüntü yaşadı.
[9/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[10/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[11/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
[12/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[13/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[14/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
[15/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı.
[16/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. Ev sahibi Filistinliler, yıkım sırasında fenalaştı.
[17/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[18/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.
[19/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.
[20/20] İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'nın doğusundaki Deyrat beldesinde Filistinli Usame Mesaf'a ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla buldozerle yıktı.