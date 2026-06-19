Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, sınır kapıları ve gümrüklerde kaçakçılık ile yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik bir dizi yeni talimat yayımladı.

Irak Başbakanı Zeydi’den sınır kapıları ve gümrüklerde kapsamlı değişiklik talimatı Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, sınır kapıları ve gümrüklerde kaçakçılık ile yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik bir dizi yeni talimat yayımladı.

Başbakanlık tarafından duyurulan talimatlar kapsamında, sınır kapılarında görev yapan tüm personelin istisnasız olarak 48 saat içinde rotasyona tabi tutulması kararlaştırıldı.

Zeydi ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Muhafızları Komutanlığını, kara ve deniz sınırlarındaki tüm açıklar ile kaçak geçişlerde kullanılan tali yolların kapatılması konusunda görevlendirdi. Bu çerçevede Sınır Muhafızları bünyesindeki tugay ve birlik komutanlarının da görev yerlerinin değiştirilmesi istendi.

Talimatlar doğrultusunda, Sınır Kapıları Kurumunda görevlendirilmiş tüm polis, memur ve güvenlik personelinin 48 saat içinde İçişleri Bakanlığına geri döndürülmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Zeydi, güvenlik ve istihbarat birimlerine de sınır kapılarındaki denetim faaliyetlerini artırma talimatı vererek, yasaklı maddeler ve uyuşturucuların ülkeye girişinin engellenmesi konusunda bu kurumların doğrudan sorumluluk taşıyacağını belirtti.

Herhangi bir güvenlik ihlali veya yasa dışı geçiş tespit edilmesi halinde ilgili birimlerin hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Genel Gümrük İdaresi çalışanlarının, ülkeye giren tüm yük ve mallar üzerinde ayrıntılı inceleme yapmaları ve gerekli tarama işlemleri tamamlanmadan hiçbir tırın geçişine izin verilmemesi talimatı verildi.

Söz konusu kararların, sınır kapılarındaki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla alındığı ifade edildi.