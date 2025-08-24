Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ve Kanada, güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı görüşmenin ardından güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu. Norveç ise Ukrayna'ya yaklaşık 695 milyon dolar hava savunma desteği sağlayacağını bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç, Dilara Karataş  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Ukrayna ve Kanada, güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladı

Ankara

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carney ile Kiev'de yaptığı görüşmenin detaylarına yer verdi.

Carney'e, Ukrayna’ya 34. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olan Kanada'ya" teşekkürlerini iletti.

Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkıların ele alındığını aktaran Zelenskiy, Carney ile güvenlik, savunma, enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını aktardı.

Kanada'nın ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılma niyetinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, Kanada tarafından tahsis edilen fonların özellikle dron üretimine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Carney, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü etkinliklerinin ardından, Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer askeri malzemelerinin temini için 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında yardım yapılacağını duyurmuştu.

Norveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 695 milyon dolarlık hava savunma desteği

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 695 milyon dolarlık savunma sistemlerinin Almanya ile işbirliği içinde Ukrayna'ya ulaştırılacağını belirtti.

Store, "Almanya ile birlikte artık Ukrayna'ya güçlü hava savunma sistemleri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveç ve Almanya, iki Patriot hava savunma sistemi ile mühimmatın finansmanını üstlenirken, Norveç ayrıca Alman savunma şirketi Hensoldt'tan radar sistemleri ve Norveç merkezli savunma şirketi Kongsberg'den hava savunma sistemlerinin tedarikine katkı sağlayacak.

Açıklamada ayrıca, iki Patriot sisteminin halen Almanya'da bulunduğu ve en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edileceği bildirildi.

Norveç Başbakanı Store temmuzda ülkesinin, Ukrayna'nın hava savunması için ek finansman sağlamaya hazır olduğunu, bunu Almanya ile yakın işbirliği içinde yapmayı planladıklarını söylemişti.

