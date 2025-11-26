Dolar
42.41
Euro
49.16
Altın
4,131.12
ETH/USDT
2,939.00
BTC/USDT
87,131.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki İvanopolye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji unsularına yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvanopolye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Zatişye biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi: Bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü

Benzer haberler

Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile "barış planını" görüşmek üzere Moskova'ya gidecek

ABD Başkanı Trump: Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum

Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi

Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi
Rusya: Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümündeki arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz

Rusya: Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümündeki arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet