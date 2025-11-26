Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki İvanopolye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.
Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji unsularına yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.
Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvanopolye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Zatişye biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.