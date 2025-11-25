Dolar
42.41
Euro
49.16
Altın
4,131.12
ETH/USDT
2,939.00
BTC/USDT
87,131.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile "barış planını" görüşmek üzere Moskova'ya gidecek

ABD Başkanı Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme talimatı verdiğini belirterek, iki ülkenin liderleri ile ancak "anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde" görüşebileceğini bildirdi.

Hakan Çopur  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile "barış planını" görüşmek üzere Moskova'ya gidecek

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış planı konusunda Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme talimatı verdiğini belirterek, iki ülkenin liderleri ile ancak "anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde" görüşebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, son bir haftada Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var. Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'tan Zelenskiy ve Putin ile görüşmeye "önce uzlaşma sağlansın" şartı

Öte yandan Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin ifadesi, bu görüşmenin takvimi konusunda yeni soru işaretlerine neden oldu

Trump, bu görüşmeye ilişkin, "Yakında Devlet Başkanı Zelenskiy ve Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum, ancak sadece bu savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde." değerlendirmesini yaptı.

Aynı süreçte ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın da Ukraynalılarla görüşeceğini kaydeden Trump, diğer ABD'li yetkililerin de müzakere sürecini yakından izleyeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi: Bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü

Benzer haberler

Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te İvanopolye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile "barış planını" görüşmek üzere Moskova'ya gidecek

ABD Başkanı Trump: Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum

Beyaz Saray'a göre, Rusya-Ukrayna barış sürecinde "büyük ilerleme" kaydedildi

Beyaz Saray'a göre, Rusya-Ukrayna barış sürecinde "büyük ilerleme" kaydedildi
Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi

Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklentiler dahilinde arttı

ABD'de üretici fiyatları eylülde beklentiler dahilinde arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet