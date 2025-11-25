Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." dedi.

Dmitri Chirciu  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi

Moskova

Lavrov, "Fransa-Rusya Diyaloğu" Derneğinin YouTube kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın "8 savaşı bitirdiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Trump'ın, seleflerinin yaptığı gibi savaşları başlatma yerine durdurma yönündeki girişimlerini takdir ediyoruz. Bu savaşlar bir süreliğine donduruldu. Ateşkesler sağlandı. Pakistan ve Afganistan, Kamboçya ve Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ateşkes sağlandı ancak bu girişimler, sorunların temel nedenlerini çözmedi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu yerlerde ve Gazze'de tekrar sorunların yaşanmaya başlandığına işaret ederek "Kan dökülmesinin derhal durdurulması yönündeki girişimler takdiri hak ediyor. Ancak sorunların uzun vadeli çözülmesi için özenli, sabırlı ve aceleci olmayan girişimlere ihtiyaç var." diye konuştu.

Ukrayna tarafından, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Lavrov, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapma konusunda zorlanıyorum. Elbette diplomatik çözümün tercih edilir olduğu görüşündeyiz." dedi.

"İngiltere ve ABD, Avrupa'yı manipüle ediyor"

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "Fransa uzun zamandır Rusya'ya dürüst davranmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrupalı siyasetçilerin her zaman Rusya'yı zarara ve Ukrayna'da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Bu siyasetçiler hep savaşa oynadı." dedi.

İngiltere ve ABD'nin Avrupa'yı manipüle ettiğini belirten Lavrov, Rusya'nın Avrupa ile müzakere masasına oturmak için acele etmediğini söyledi.

