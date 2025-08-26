Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun "dünyayı değiştireceğini" belirtti.
Moskova
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.
Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.