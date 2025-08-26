Dolar
41.03
Euro
47.82
Altın
3,382.56
ETH/USDT
4,514.30
BTC/USDT
109,721.00
BIST 100
11,529.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını Luz Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor.
logo
Dünya

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun "dünyayı değiştireceğini" belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

Moskova

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak

Benzer haberler

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 milyon ruble ceza

ABD'li Temsilci Barrack: İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı adımlar atacak

Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan ABD'li Büyükelçi Kushner, görüşmeye ekibinin gittiğini açıkladı

Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan ABD'li Büyükelçi Kushner, görüşmeye ekibinin gittiğini açıkladı
ABD'nin Arizona eyaletinde dev toz bulutu uçuşların aksamasına ve elektrik kesintilerine yol açtı

ABD'nin Arizona eyaletinde dev toz bulutu uçuşların aksamasına ve elektrik kesintilerine yol açtı
Avustralya'nın ulusal posta kurumu, tarifeler nedeniyle ABD'ye kargoların çoğunu askıya aldı

Avustralya'nın ulusal posta kurumu, tarifeler nedeniyle ABD'ye kargoların çoğunu askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet