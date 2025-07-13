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Dünya

İspanya'da meydana gelen sellerde 2 kişi kayboldu

İspanya'da etkili olan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen sellerde kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şilan Turp  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İspanya'da meydana gelen sellerde 2 kişi kayboldu

Ankara

İspanya'nın CadenaSer radyosunun haberine göre, ülkede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, pek çok bölgede sele neden oldu.

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Haberde, Barselona'nın Cubelles kasabasından geçen Foix Nehri'nin yağış ve sel nedeniyle yükselen sularına kapıldığı düşünülen 2 kişiye ulaşılamadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Fırtınadan etkilenen Aragon bölgesinde de sel nedeniyle Figueruelas, Fuentes de Ebro, Tarazona, Grisen ve Ejea dahil çok sayıda kasabada Askeri Acil Yardım Birliğinin (UME) konuşlandırıldığını belirten yetkililer, ev ve araçlarda mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Yetkililer, bölgedeki bazı yolların kapandığı ve 600'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

Burgos kentindeki kamplarda kalan yaklaşık 400 çocuğun şiddetli yağış nedeniyle tahliye edildiğini belirten yetkililer, Katalonya'da tren seferlerinin ise olumsuz hava koşulları sonucu askıya alındığını ve ardından kademeli şekilde yeniden başlatıldığını bildirdi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsünden (AEMET) yapılan açıklamada, fırtınanın etkisini kaybettiği ve ülkenin büyük kısmında havanın açık olacağı duyuruldu.

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