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Dünya

Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük uçak kısa süre sonra düştü

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Zuhal Demirci  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük uçak kısa süre sonra düştü

İngiltere

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev aldı.

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Olayın ardından havalimanı çevresinde yoğun duman bulutu yükseldi. Kazaya müdahale için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçağın, Hollanda’nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı öğrenildi.

Uçağın alevler içinde kaldığı görüldü

Essex Polisi, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, 12 metre uzunluğunda tek bir uçağın karıştığı ciddi bir olay ihbarı aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, uçağın havalanmasının ardından kontrolden çıkarak yere çakıldığını, ardından yoğun dumanla birlikte yandığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görüldü.


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