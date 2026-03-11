Kars'ta yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görülmeye başlandı.
Kars
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ile kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.
İlçenin Çamaşırdere ormanlık alanındaki ağaçlarda ortaya çıkan kızıl sincaplar, ağaçkakanlar ve yaban kuşları görüntülendi.
Kızıl sincaplar, sarıçam kozalakları ve kavak ağaçlarının kabuklarıyla beslendi. Ağaçkakanlar ağaçlarda çalışırken, kuşlar da karlı zeminde yiyecek aradı.
