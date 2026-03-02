Dolar
Dünya

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 435 kişi öldü, 630'dan fazla kişi yaralandı

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonda Kabil tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 435 kişi öldü, 630'dan fazla kişi yaralandı

Ankara

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Afganistan'a yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonlar kapsamında Afganistan tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını belirten Tarar, Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 188 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini ve 51 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

Tarar, dün yaptığı açıklamada 31 noktanın ele geçirildiğini de paylaşmıştı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

⁠- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

