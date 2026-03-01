Dolar
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
Dünya

Afganistan: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz

Afganistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişe duyduklarını belirterek, taraflara askeri faaliyetleri durdurmaları çağrısı yaptı.

Şilan Turp  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Afganistan: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz

Ankara

Tolo News'in haberine göre, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "kabul edilmiş ilkelere göre ulusal egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve ulusal hava sahasının ihlali ile masum sivillerin öldürülmesinin kınanması gereken eylemler olduğu" ifade edildi.

Afganistan'ın söz konusu saldırılardan endişe duyduğu belirtilen açıklamada, taraflara krizin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla askeri faaliyetleri derhal durdurmaları ve sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

