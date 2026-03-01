Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,997.60
BTC/USDT
66,928.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Brüksel

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Al Sani ile İran'ın Katar'a yönelik "pervasız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarının ardından yaşananları ele aldıklarını belirten von der Leyen, "Gerilimin daha fazla tırmanma riski gerçek. Bu nedenle İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor. İstikrarı yeniden tesis eden ve kalıcı bir çözümün yolunu açan bir geçiş." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bu, İran'ın askeri nükleer ve balistik füze programlarının durdurulması ve hava, kara ve denizdeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmelidir. Her şeyden önce, İran'ın cesur halkının demokratik özlemlerini yansıtmalı ve desteklemelidir."

AB Komisyonu Başkanı, bölgesel istikrarı korumak ve gerilimi azaltmak için Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan'la da yakından çalışacaklarını ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

İran'ın ABD üslerine saldırılarında Bahreyn, BAE, Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşandı

İran'ın ABD üslerine saldırılarında Bahreyn, BAE, Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşandı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Çin ve Pakistan'dan taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Geçici Liderlik Konseyi görevine başlamıştır

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Geçici Liderlik Konseyi görevine başlamıştır
Afganistan: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz

Afganistan: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemelerinden endişeliyiz
ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı

ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet