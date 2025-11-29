Dolar
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nden ayrılıyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumların refahının birbirini desteklediği ve kimsenin geride bırakılmadığı adil bir küresel düzenin inşası için her ülkenin el ele vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün gerçekleşen, kendisinin de konuşma yaptığı panele ilişkin bir videoya da paylaşımında yer verdi.

