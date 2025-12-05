Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
logo
Ekonomi

Çiftçilere 1,1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 137 milyon 858 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Çiftçilere 1,1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreten ellerin gücüne güç katmak için üreticin yanında durduklarını ve desteklerle bereketi büyüttüklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 137 milyon 858 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan gen kaynaklarına 557 milyon 628 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon 868 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon 223 bin lira, sertifikalı tohum kullanıma 77 milyon 446 bin 537 lira, tiftik üretimine 62 milyon 46 bin 629 lira, küçük ölçekli balıkçılık desteği-müsilaj için 31 milyon 250 bin 50 lira ve sertifikalı tohum üretimine 23 milyon 395 bin 784 lira destekleme ödemesi yapılacak.

